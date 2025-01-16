Москвичей предупредили о гололедице до конца суток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайший час и до конца 16 января на проезжих частях некоторых районов столицы и Подмосковья ожидается гололедица. Об этом предупредил Гидрометцентр России на сайте.

Также образование гололеда возможно и в пеших зонах.

Между тем синоптик Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в марте и апреле в Москве, по предварительным расчетам, может оказаться выше нормы. В связи с этим весна может прийти в город раньше.

Тем временем жителей и гостей столицы попросили пересесть на метро из-за ожидающегося мокрого снега. В вечернее время из-за непогоды, небольших ДТП, ремонтных работ могут возникнуть локальные затруднения на проезжей части. Горожанам рекомендовали передвигаться на автомобилях после 19:00.