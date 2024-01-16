В ГД призвали изучить предложение ограничить право иностранцев торговать алкоголем

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Предложение по ограничению иностранным гражданам прав на участие в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией следует внимательно изучить. Об этом пишет RT со ссылкой на главу думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Депутат призвал не ставить "на одну чашу весов" бары, рестораны, пивные забегаловки и, например, продуктовый магазин. В последнем также продаются сигареты и алкогольная продукция, отметил он.

"Данную статью нужно внимательно изучить, прежде всего анализируя рынок труда, и правильно было бы ориентироваться на мнение трехсторонней комиссии, которая в себя включает объединение работодателей, профсоюзную сторону и правительство как орган, который отвечает за государственную политику в этом направлении", – подчеркнул парламентарий.

С предложением ограничить иностранцам право участвовать в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией ранее выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он направил соответствующее письмо на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

В качестве аргумента парламентарий заявил, что в 2023 году количество попавших в СМИ преступлений, связанных с продажей контрафактного алкоголя, составило более десятка случаев. Он подчеркнул, что зачастую за производством и реализацией этой продукции стояли иностранцы.

Между тем хирург Александр Умнов предупредил, что частое употребление сидра может стать причиной цирроза печени. По его словам, высокая газированность напитка способствует обострению язвы желудка и гастрита.

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