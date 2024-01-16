Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке онлайн-курсов

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Чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит покупать новые онлайн-курсы, у которых нет независимых отзывов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя ассоциации информационного бизнеса Григорий Аветова.

По его словам, лучше всего не совершать эмоциональные покупки, а все тщательно обдумать. В таком состоянии покупателями легче манипулировать.

"Им чаще всего обещают простые решения за "скромную" плату, продают воздух или чародейские "услуги". И в итоге человек оказывается в еще худшем положении, чем раньше", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что добросовестный продавец не будет спекулировать на проблеме клиента в отличие от мошенника. Лучше всего, продолжил Аветов, покупать проверенные курсы, на которые уже дали обратную связь в комментариях, а если отзывов еще нет, то нужно их дождаться.

"Если вы не видите независимых отзывов на тренинг, но очень хотите его приобрести, то, по крайней мере, запросите у самого автора или его менеджера список успешных кейсов, когда их услуги реально были полезны. Таких должно быть не менее 20 штук", – объяснил специалист, добавив, что иначе есть риск попасться аферисту или дилетанту, который будет тренироваться на клиенте.

Ранее сообщалось, что злоумышленники создали новую схему по вымогательству денег с помощью искусственного интеллекта, который генерирует голосовые сообщения знакомых и друзей. Сначала мошенники взламывают аккаунты в Telegram или WhatsApp с помощью фейковых голосов, а затем скачивают голосовые сообщения и формируют новые с необходимым им текстом.

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