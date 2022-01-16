В РПЦ предупредили о мошенниках, вымогающих деньги на восстановление храмов в Алма-Ате

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Русской православной церкви предупредили о мошенниках, вымогающих деньги на восстановление храмов в Алма-Ате, сообщает служба коммуникации на сайте ОВЦС.
Уточняется, что мошенники делают рассылку писем с поддельной подписью главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона с призывом перечислить средства на восстановление религиозных учреждений.
В данной рассылке прописаны неверные сведения о разрушениях в Иверско-Серафимском женском монастыре в Алма-Ате в результате массовых беспорядков.
По информации отдела внешних церковных связей, письма и телефонные звонки приходят как жителям России, так и гражданам других стран.
Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с привязкой QR-кодов. Злоумышленники начали предлагать россиянам привязать QR-код о вакцинации к странице на портале госуслуг, таким образом получая доступ к их личным данным. Уточняется, что они представляются сотрудниками портала. Совершать никакие денежные переводы они не просят, а лишь предлагают назвать цифры из СМС, чтобы привязать QR-код к профилю на сайте – это усыпляет бдительность их потенциальных жертв.
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