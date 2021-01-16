В России выявили 24 092 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявили 24 092 новых случая COVID-19 в 85 регионах. 3 113 (12,9%) заболевших не имеют клинических проявлений болезни, сообщили в Оперштабе.

На Москву пришлось 4 674 случая, на Санкт-Петербург – 3 253, на Московскую область – 1 406, на Нижегородскую область – 485, на Свердловскую область – 397, на Ростовскую область – 393, на Воронежскую область – 389, на Республику Крым – 328, на Красноярский край – 323, на Вологодскую область – 309, на Хабаровский край – 303, на Пермский край – 298, на Челябинскую область – 295, на Республику Карелия – 289, на Самарскую область – 287.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 544 623 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зарегистрирован в Республике Тыва – 0,2%, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области – 0,3%, Чукотском автономном округе, Кемеровской области, Магаданской области, Республике Ингушетия – 0,4%.

За последние сутки подтверждено 590 смертей, за все время из-за вируса по стране умерло 65 085 человек. За минувшие 24 часа выписано по выздоровлении 27 311 человек, за все время по стране вылечились – 2 936 991.

Ранее стало известно, что в России изучают более 600 образцов штаммов коронавируса, 400 из них уже расшифрованы.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России обнаружили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Она отметила, что это естественный процесс.