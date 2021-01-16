В России выявили 24 092 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России выявили 24 092 новых случая COVID-19 в 85 регионах. 3 113 (12,9%) заболевших не имеют клинических проявлений болезни, сообщили в Оперштабе.
На Москву пришлось 4 674 случая, на Санкт-Петербург – 3 253, на Московскую область – 1 406, на Нижегородскую область – 485, на Свердловскую область – 397, на Ростовскую область – 393, на Воронежскую область – 389, на Республику Крым – 328, на Красноярский край – 323, на Вологодскую область – 309, на Хабаровский край – 303, на Пермский край – 298, на Челябинскую область – 295, на Республику Карелия – 289, на Самарскую область – 287.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 544 623 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зарегистрирован в Республике Тыва – 0,2%, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области – 0,3%, Чукотском автономном округе, Кемеровской области, Магаданской области, Республике Ингушетия – 0,4%.
За последние сутки подтверждено 590 смертей, за все время из-за вируса по стране умерло 65 085 человек. За минувшие 24 часа выписано по выздоровлении 27 311 человек, за все время по стране вылечились – 2 936 991.
Ранее стало известно, что в России изучают более 600 образцов штаммов коронавируса, 400 из них уже расшифрованы.
Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России обнаружили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Она отметила, что это естественный процесс.
В Москве коронавирус выявили у более чем 5,5 тыс человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: