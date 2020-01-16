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Общество

14:30

Сбербанк опроверг информацию о выявлении кассиром следов наркотиков на купюре

общество финансы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сбербанк опроверг информацию о выявлении кассиром следов наркотиков при обмене клиентом денег в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

"Клиентом была предоставлена для обмена купюра достоинством 1 доллар с пятнами. Сотрудник банка не идентифицировал происхождение данных пятен", – пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что прием всех поврежденных купюр иностранных государств банк принимает согласно установленной инструкции ЦБ. При этом покупка поврежденной купюры проводится по курсу Сбербанка с взиманием 10% от достоинства банкноты, отметили в пресс-службе.

Ранее в популярных телеграм-каналах сообщалось, что Сбербанк организовал проверку денежных купюр на содержание следов от наркотиков. По данным источников, кассир банка попросил заплатить за обмен комиссию в размере 10%, поскольку заметил на ней пятна, похожие на следы от наркотических веществ.

В конце декабря прошлого года Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Благодаря новой функции уже сокращено на 30% число случаев, когда клиент забывает деньги.

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