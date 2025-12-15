Форма поиска по сайту

15 декабря, 09:21

Общество

21 декабря в Москве станет самым коротким световым днем года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Воскресенье, 21 декабря, станет самым коротким световым днем в текущем году в столице, сообщила старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко в беседе с Агентством "Москва".

По ее словам, в 18:04 по московскому времени Земля пройдет точку зимнего солнцестояния – в этот момент Северный полюс планеты будет максимально отклонен от Солнца, и начнется астрономическая зима.

"В Центральной России продолжительность светового дня 21 декабря будет 7 часов 1 минута. После этого световой день начнет увеличиваться", – сказала Кравченко.

В Южном полушарии Земли 21 декабря, наоборот, будет самым длинным днем в году, подчеркнула ученый.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказывал, что минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы. На метеостанции ВДНХ столбик термометра опустился до 8,2 градуса мороза, в Тушине – до 9,3 градуса, в Бутове – до 9,4 градуса, а на Балчуге – до 7,8 градуса.

Такие температуры соответствуют норме декабря. При этом 10-градусные морозы в Подмосковье наблюдались в Талдоме, Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Воскресенске, Железнодорожном, Серпухове, Кашире, Шаховской, Луговой и на метеостанции Подмосковная.

14 декабря стало самым холодным днем в Москве с начала зимы

