В РПЦ выступили против сжигания бумаги с пожеланиями на Новый год

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Для достижения желаемого следует трудиться, а не концентрировать внимание на суевериях, сжигая бумагу с пожеланиями в новогоднюю ночь. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Церковь относится к суевериям плохо. Конечно, никакую сожженную бумагу в стаканах мы не можем никак одобрить", – сказал он.

По словам Кипшидзе, церковь положительно относится к людям, имеющим благие цели. Он также подчеркнул, что священнослужители поддерживают настрой тех, кто готов трудиться ради достижения желаемого.

При наличии мотивации, по мнению собеседника радиостанции, у человека нет никакой необходимости прибегать к суевериям. Лучше в этой ситуации просто помолиться богу, уверен он.

До этого стало известно, что желание в новогоднюю ночь загадывают 70% из 3,6 тысячи опрошенных россиян. 76% из них желают здоровья себе и близким, а 44% мечтают быть счастливыми. Встретить настоящую любовь загадывают только 21% россиян.

