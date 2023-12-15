Травматолог рассказал, когда синяк нужно показать врачу

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На скорость исчезновения синяков на теле влияет состояние здоровья человека. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил врач-хирург высшей категории, флеболог, травматолог Андрей Уфимцев.

"Первый вариант – здоровые люди, у которых минимальный срок заживления гематомы – пять дней. Второй вариант – если есть какие-то хронические заболевания, нарушение свертываемости крови, что затягивает процесс схождения гематомы", – рассказал специалист.

К третьему варианту относятся люди, употребляющие кроворазжижающие препараты, которые могут способствовать обильному кровотечению и длительному прохождению гематомы.

Максимальный срок заживления синяка составляет до трех недель, обратил внимание Уфимцев. Уменьшить кровоизлияние под кожей можно с помощью холодного предмета. Мази в таком случае, по словам эксперта, могут оказаться бесполезными.

В случае если синяк не проходит более трех недель, травматолог рекомендовал обратиться к врачу.

Ранее хирург-флеболог Хачатур Кургинян рекомендовал лечить варикоз в холодное время года. По его словам, классический метод лечения не следует применять в жаркую погоду, поскольку есть риск нагноения ран после операции. Врач также добавил, что в теплое время также чаще случаются кровотечения из вен.

