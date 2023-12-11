Косметолог рассказала о пользе массажа скребком Гуаша

Фото: 123RF/tagwaran

Массаж лица скребком Гуаша в большей степени дает эстетический и расслабляющий эффект. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на косметолога Дарью Баскакову.

По словам эксперта, истинного омоложения можно добиться более инвазивными методиками. Пользу массажа скребком Гуаша могут заметить люди, страдающие отечностью. При правильном проведении такой массаж оказывает лимфодренажный эффект, сказала она.

"Вот прямо в моменте сделали процедуру, конечно, лицо может выглядеть посвежее. Хотя я не думаю, что там будет существенная разница между, опять же, ручным, аппаратным массажем и массажем Гуаша", – рассказала Баскакова.

Однако при массаже камнем воздействие идет только на роговой слой кожи, поэтому ждать от такой процедуры значительного эффекта не следует, считает косметолог.

Ранее дерматолог Татьяна Попова сообщила, что ошибки при самомассаже лица могут стать причиной отечности, высыпаний и кровоизлияний на коже. Одна из самых частых – быстрые и резкие движения. Движения должны быть мягкими, поскольку при сильном давлении могут появляться синяки и кровоизлияния.

