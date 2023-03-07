Врач-дерматолог рассказала, с помощью чего можно избавиться от морщин

Фото: depositphotos/puhhha

Избавиться от морщин можно лишь с помощью ботокса. Косметический массаж в этой области абсолютно бесполезен, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-дерматолога, косметолога, трихолога Татьяну Егорову.

По ее словам, подобный массаж может помочь купировать глубокие провисания, а также вернет тонус кожи. Но такие манипуляции не избавят лицо от морщин, подчеркнула врач.

"Если мы говорим про углубления в области корругатора, это такие глубокие морщины, образующиеся на переносице, когда человек хмурит брови, – там только ботокс, больше ничего", – заявила Егорова.

Вместе с этим она отметила, что ставить инъекции можно уже с восемнадцатилетнего возраста, однако прибегать к данной процедуре следует лишь тем, кто отличается сильно выраженной мимикой.

Между тем пластический и реконструктивный хирург Рашид Велиханов заявил, что длительное использование телефона может стать причиной появления головных болей и образования морщин.

На корпусе устройства находится в десять раз больше бактерий, чем на крышке унитаза, считает эксперт. По его словам, при использовании гаджетов существует риск загрязнить кожу лица.

"Жизнь в большом городе": пластическая хирургия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!