В Роструде напомнили о мерах безопасности при очистке крыш от снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Роструд напоминает о мерах безопасности при очистке крыш от снега. В ведомстве подчеркивают, что перед работой стоит внимательно оценить все риски, а также установить специальные ограждения и предупредительные знаки.
Отмечается, что к очистке снега категорически нельзя допускать несовершеннолетних. Заниматься работами должны специально обученные люди, прошедшие инструктаж. Им необходимо оценить, насколько велик риск самопроизвольного схода снега, образования завалов или падения работников.
Специалисты, занимающиеся очисткой кровли, должны быть обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты, в частности специальной одеждой и обувью.
Место сброса снега и наледи необходимо оградить лентой, временно закрыв проход для пешеходов. Возле ленты также должны находиться работники, предупреждающие прохожих об опасности.
Ранее сообщалось, что с начала декабря в столице на снегосплавильные пункты вывезли порядка миллиона кубометров снега. Для плавления снега используются сточные воды температурой не ниже +10 градусов. Растаявший снег пропускают через специальные песколовки, захватывающие мусор, после чего вода поступает в коллекторы, из которых направляется на очистные сооружения.
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