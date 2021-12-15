Роспотребнадзор оценил риск распространения неизвестной болезни из Судана в РФ

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Риск распространения в России неизвестной смертельной болезни из Южного Судана практически отсутствует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане", – говорится в сообщении.

Специалисты пояснили, что действующие в России санитарные меры и отсутствие прямого авиасообщения позволяют предотвратить завоз на территорию страны инфекционных заболеваний из африканских стран, в том числе из Судана.

За последние несколько недель от неизвестной болезни в Южном Судане умерли 89 человек. Всемирная организация здравоохранения уже направила в эпицентр заболевания, который расположился в штате Джонглей, целевую группу для исследования.

Сначала эксперты высказывали предположение о холере, однако они не подтвердились.