Эксперты назвали самые востребованные профессии уходящего года

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Менеджеры по продажам, инженеры и водители стали самыми востребованными профессиями в России в текущем году, сообщает "Мир 24", ссылаясь на данные сервиса HeadHunter.

Специалисты проанализировали вакансии, которые публиковались на платформе в течение года. Эксперты учитывали синонимы в названии профессии.

В десятку самых популярных попали профессии врача, бухгалтера, менеджера по работе с клиентами и токаря. Также востребованными оказались торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

В то же время отмечается, что рейтинг востребованных профессий Москвы отличается от общероссийского.

На первом месте в столице находятся менеджеры по продажам, на втором – инженеры, а затем идут бухгалтеры, водители и программисты. В топ-10 попали менеджеры по работе с клиентами, юристы, повара, кладовщики и продавцы-кассиры.

В ноябре издание Forbes подготовило рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в РФ. Выяснилось, что наиболее крупным доходом располагают руководители нефтегазовых компаний и предприятий в области тяжелой промышленности.

