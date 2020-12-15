Эксперты назвали самые востребованные профессии уходящего года

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky
Менеджеры по продажам, инженеры и водители стали самыми востребованными профессиями в России в текущем году, сообщает "Мир 24", ссылаясь на данные сервиса HeadHunter.
Специалисты проанализировали вакансии, которые публиковались на платформе в течение года. Эксперты учитывали синонимы в названии профессии.
В десятку самых популярных попали профессии врача, бухгалтера, менеджера по работе с клиентами и токаря. Также востребованными оказались торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.
В то же время отмечается, что рейтинг востребованных профессий Москвы отличается от общероссийского.
На первом месте в столице находятся менеджеры по продажам, на втором – инженеры, а затем идут бухгалтеры, водители и программисты. В топ-10 попали менеджеры по работе с клиентами, юристы, повара, кладовщики и продавцы-кассиры.
В ноябре издание Forbes подготовило рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в РФ. Выяснилось, что наиболее крупным доходом располагают руководители нефтегазовых компаний и предприятий в области тяжелой промышленности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: