Ученые предположили, что делирий от COVID-19 может привести к эпидемии деменции

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Делирий, который иногда встречается у госпитализированных пациентов с COVID-19, может спровоцировать рост заболеваемости деменцией во всем мире. Этим вопросом всерьез обеспокоились зарубежные ученые, сообщает газета "Известия".

Исследователи отмечают, что этот неврологический симптом свидетельствует о тяжелом поражении клеток головного мозга.

В материале говорится, что около 65% граждан, у которых болезнь проходила в тяжелой форме, имели симптомы делирия. В итоге они подвергались повышенному в 2,3 раза риску развития деменции.

Завкафедрой психиатрии и нейронаук медицинского института БФУ имени Иммануила Канта Игорь Реверчук заявил, что COVID-19 оказался способен вызывать нейродегенеративные заболевания головного мозга.

По его словам, в группу риска входят люди, которые уже неврологически ослаблены.

"В науке это называется минимальной мозговой дисфункцией. Мозг уже может неадекватно реагировать на перепады температуры, духоту, длительную езду в транспорте. Кроме того, в зоне риска личности, которые легко переходят в аффект гнева или страха", – пояснил Реверчук.

Также риску подвергаются люди, употребляющие психоактивные вещества, например, алкоголь, пояснили специалисты.

Ранее ученые определили группу людей, которые дольше всех остаются заразными коронавирусом. По мнению специалистов, к ним относятся пациенты с подавленным иммунитетом. Для таких людей ученые советуют пересмотреть текущие рекомендации по мерам предосторожности.

