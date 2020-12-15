Ученые предположили, что делирий от COVID-19 может привести к эпидемии деменции

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Делирий, который иногда встречается у госпитализированных пациентов с COVID-19, может спровоцировать рост заболеваемости деменцией во всем мире. Этим вопросом всерьез обеспокоились зарубежные ученые, сообщает газета "Известия".
Исследователи отмечают, что этот неврологический симптом свидетельствует о тяжелом поражении клеток головного мозга.
В материале говорится, что около 65% граждан, у которых болезнь проходила в тяжелой форме, имели симптомы делирия. В итоге они подвергались повышенному в 2,3 раза риску развития деменции.
Завкафедрой психиатрии и нейронаук медицинского института БФУ имени Иммануила Канта Игорь Реверчук заявил, что COVID-19 оказался способен вызывать нейродегенеративные заболевания головного мозга.
По его словам, в группу риска входят люди, которые уже неврологически ослаблены.
"В науке это называется минимальной мозговой дисфункцией. Мозг уже может неадекватно реагировать на перепады температуры, духоту, длительную езду в транспорте. Кроме того, в зоне риска личности, которые легко переходят в аффект гнева или страха", – пояснил Реверчук.
Также риску подвергаются люди, употребляющие психоактивные вещества, например, алкоголь, пояснили специалисты.
Ранее ученые определили группу людей, которые дольше всех остаются заразными коронавирусом. По мнению специалистов, к ним относятся пациенты с подавленным иммунитетом. Для таких людей ученые советуют пересмотреть текущие рекомендации по мерам предосторожности.
Иммунолог рассказал, что значат последние данные по заболеваемости COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: