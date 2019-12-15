Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за снега и обледенения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице до понедельника объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снега, а в Подмосковье он продлится до вторника из-за ветра и гололедицы, говорится на сайте Гидрометцентра России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

В Москве предупреждение будет действовать до 16 часов понедельника, в Подмосковье до 12 часов ночи вторника.

Погода в Москве на следующей неделе может побить 133-летний рекорд тепла. Не исключено обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха.

Средняя температура воздуха прошедшей части декабря составляет +0,6 градуса, что более чем на 5 градусов превышает климатическую норму.

Такая погода сохранится до конца недели. Будет пасмурно, осадки по-прежнему преимущественно в виде дождей. С понедельника по ночам москвичей ждут околонулевые температуры, днем будет от +1 до +3 градусов.

