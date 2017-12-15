Усиление ветра ожидается в Москве 16 декабря

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Порывистый южный ветер прогнозируют 16 декабря в столице. Его скорость составит 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 13–18 метров в секунду. В связи с этим в городе объявлен желтый уровень опасности.

В субботу ожидается облачная погода с осадками, которые днем станут умеренными. В основном это будут дожди, сообщает Гидрометцентр России.

Центр погоды "Фобос" предупредил о "тропических ливнях" в выходные. За два дня в городе выпадет около 45 процентов месячной нормы осадков. В ночь на субботу в Москве будет 0… +2 градуса, днем +5… +7 градусов. Это может стать новым рекордом, предыдущий был в 2006 году: тогда 16 декабря столбики термометров показывали 6,3 градуса выше нуля.

На следующей неделе в город вернутся морозы. Температура может упасть до -6 градусов.