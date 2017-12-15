"Тропические" ливни обрушатся на Москву в выходные

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В предстоящие выходные на Москву обрушатся "тропические" ливни. За два дня в городе выпадет около 45 процентов месячной нормы осадков, сообщает центр погоды "Фобос".
Город окажется в сфере влияния балканского циклона, несущего с собой сильные дожди и субтропическое тепло с превышением климатической нормы на 8–10 градусов.
В ночь на субботу в столице ожидается 0… +2 градуса, а днем уже до +5… +7 градусов. Таким образом, может быть побит рекорд тепла для этого дня – в 2006 году 16 декабря было +6,3 градуса.
В ночь с субботы на воскресенье ситуация не изменится и дожди продолжатся. Днем температура будет такой же – воздух прогреется до 5–7 градусов. С приближением холодного фронта ливни вечером станут переходить в мокрый снег, и начнется обратный суточный ход – 3–5 градусов тепла.
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