"Тропические" ливни обрушатся на Москву в выходные

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В предстоящие выходные на Москву обрушатся "тропические" ливни. За два дня в городе выпадет около 45 процентов месячной нормы осадков, сообщает центр погоды "Фобос".

Город окажется в сфере влияния балканского циклона, несущего с собой сильные дожди и субтропическое тепло с превышением климатической нормы на 8–10 градусов.

В ночь на субботу в столице ожидается 0… +2 градуса, а днем уже до +5… +7 градусов. Таким образом, может быть побит рекорд тепла для этого дня – в 2006 году 16 декабря было +6,3 градуса.

В ночь с субботы на воскресенье ситуация не изменится и дожди продолжатся. Днем температура будет такой же – воздух прогреется до 5–7 градусов. С приближением холодного фронта ливни вечером станут переходить в мокрый снег, и начнется обратный суточный ход – 3–5 градусов тепла.