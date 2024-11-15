Диетолог Дубская назвала тревожные причины тяги к сладкому

15 ноября, 17:32Общество
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Нехватка солнечного света, сахарный диабет и железодефицит могут провоцировать повышенную тягу к сладкому. Об этом Москве 24 рассказала диетолог-эндокринолог Мария Дубская.
По ее словам, осенью и зимой желание есть больше сладких продуктов часто связано с коротким световым днем и редким появлением солнца.
"Дефицит естественного освещения приводит к большей выработке в организме мелатонина – гормона сна. Из-за этого мы чувствуем себя вялыми, а сладкое как источник энергии помогает на время взбодриться", – отметила диетолог.
Также причиной часто становятся стрессовые ситуации. Сладкое приводит к выработке эндорфинов – так называемых гормонов счастья и дает энергию, мгновенно создавая ощущение, что жизнь налаживается, пояснила эксперт.
Кроме того, пристрастие к сладостям может сигнализировать, что в организме не хватает важных микроэлементов.
"Например, хрома. Замечено, что при назначении содержащих этот элемент препаратов тяга к сладкому уменьшается", – отметила диетолог.
Также дело может быть в дефиците железа. Этот элемент входит в состав гемоглобина и обеспечивает кислородом ткани. Когда его не хватает, организм испытывает кислородное голодание, а значит, энергия падает, возникает сонливость, слабость. А сладкое помогает улучшить ситуацию и взбодриться.
Врач подчеркнула, что при сильной тяге к сладкому важно консультироваться с врачом, чтобы вовремя выявить возможное заболевание или дефицитное состояние, если оно имеется, отметила Дубская.
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