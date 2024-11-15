Диетолог Дубская назвала тревожные причины тяги к сладкому

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Нехватка солнечного света, сахарный диабет и железодефицит могут провоцировать повышенную тягу к сладкому. Об этом Москве 24 рассказала диетолог-эндокринолог Мария Дубская.

По ее словам, осенью и зимой желание есть больше сладких продуктов часто связано с коротким световым днем и редким появлением солнца.

"Дефицит естественного освещения приводит к большей выработке в организме мелатонина – гормона сна. Из-за этого мы чувствуем себя вялыми, а сладкое как источник энергии помогает на время взбодриться", – отметила диетолог.

Также причиной часто становятся стрессовые ситуации. Сладкое приводит к выработке эндорфинов – так называемых гормонов счастья и дает энергию, мгновенно создавая ощущение, что жизнь налаживается, пояснила эксперт.



Мария Дубская диетолог-эндокринолог При этом увеличение тяги к сладкому может предупреждать и о развитии сахарного диабета – как первого, так и второго типа. При заболевании сахар в крови резко падает и человека сразу тянет на продукты, богатые простыми углеводами, которые быстро всасываются и исправляют ситуацию.

Кроме того, пристрастие к сладостям может сигнализировать, что в организме не хватает важных микроэлементов.

"Например, хрома. Замечено, что при назначении содержащих этот элемент препаратов тяга к сладкому уменьшается", – отметила диетолог.

Также дело может быть в дефиците железа. Этот элемент входит в состав гемоглобина и обеспечивает кислородом ткани. Когда его не хватает, организм испытывает кислородное голодание, а значит, энергия падает, возникает сонливость, слабость. А сладкое помогает улучшить ситуацию и взбодриться.

Врач подчеркнула, что при сильной тяге к сладкому важно консультироваться с врачом, чтобы вовремя выявить возможное заболевание или дефицитное состояние, если оно имеется, отметила Дубская.

Ранее врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина рассказала, как похудеть к Новому году без вреда для здоровья. Она напомнила, что при снижении веса рацион должен быть разнообразным, сбалансированным и приносить удовольствие.