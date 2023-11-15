За баллы "Миллион призов" можно получить промокоды на скидки до середины декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

До середины декабря победители акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" могут обменять полученные баллы на скидочные промокоды. Об этом сообщается на сайте "Миллиона призов".

Уточняется, что призовые баллы можно обменять на поощрения до 23:59 14 декабря 2023 года. Неиспользованные баллы аннулируют, восстановлению они не подлежат, компенсация за них также не предусмотрена.

Выбранные поощрения можно использовать не раньше чем через 24 часа после обмена на них призовых баллов, но не позднее 23:59 15 декабря. С наступлением 16 декабря все неиспользованные поощрения аннулируют.

У акции свыше 200 партнеров, некоторые из них предоставляют не только товары и услуги, но и дополнительные бонусы и скидки на будущие покупки.

Так, самыми щедрыми оказались заведения общепита. За призовые баллы в кафе и ресторанах можно полностью или частично оплатить счет, а также получить дополнительные блюда или напитки.

Кроме того, в продуктовых магазинах, использовав промокод, можно сэкономить на покупке еды и напитков, а также получить дополнительные бонусы на карты лояльности.

Победителями акции в 2023 году стали 2,3 миллиона москвичей, они поучаствовали в электронном голосовании на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

Призовые баллы программы "Миллион призов" выиграли 2,3 млн москвичей