Врач рассказала, как убрать живот после родов

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Убрать живот после родов поможет операция по коррекции контуров передней брюшной стенки – абдоминопластика. Об этом заявила пластический хирург, онколог-маммолог Резеда Мурзаева, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, упругость груди и нависающий кожно-жировой фартук после родов связаны с гормональной перестройкой организма во время беременности и перерастяжением опорных структур передней брюшной стенки.

Врач объяснила, что измененная передняя брюшная стенка превращается в кожный мешок с избытком жировой клетчатки. При расхождении прямых мышц живота на первый план выступает пролабирование передней брюшной стенки в области около пупка. В таких случах у девушки контуры живота останутся после родов такими же, как при беременности. Физические тренировки и занятия с фитнес-тренером не дадут результата, объяснила Мурзаева.

Чтобы избавиться от кожно-жирового фартука, хирург рекомендует сделать пластическую операцию. Она сказала, что перед планированием хирургического вмешательства проводится УЗИ и определяются размеры мышечно-апоневротического дефекта. Во время операции девушке ушивают дефект апоневроза прямых мышц, тем самым восстанавливая каркасную функцию передней брюшной стенки, а также удаляют избыточный кожно-жировой фартук, рассказала врач.

"Идеальной считаю ту операцию, после которой пациентка меняет свой привычный образ жизни, заменяя вредные привычки пищевого поведения на спортивные ритуалы", – подытожила специалист.

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С его слов, наркотические вещества могут проникать через гематоэнцефалический барьер, тем самым нарушая формирование систем плода. Это, в свою очередь, может спровоцировать у ребенка различные заболевания. Также при употреблении спиртного нарушается гормональный баланс и меняется состояние эндометрия, отметил врач.

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