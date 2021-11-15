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Общество

12:16

В Москве выявили 3 789 новых случаев коронавируса

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве за минувшие сутки выявили 3 789 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки госпитализировали 1 007 пациентов, скончались 93 заболевших. Еще 730 человек находятся на ИВЛ.

При этом за минувшие 24 часа в столице выздоровели 6 364 пациента. За все время пандемии COVID-19 переболели 1 687 803 человека.

В России за последние сутки подтвердили 38 420 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 9 109 094 случая коронавирусной инфекции. Наименьший прирост наблюдается в Калмыкии, Москве, Республике Алтай, Сахалинской области и Камчатском крае.

В Москве началась третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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