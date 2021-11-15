Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В понедельник, 15 ноября, в столице и Московской области ожидается облачная погода без осадков и до 4 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве – от –1 до +1 градуса, по области – от –4 до +1 градуса", – говорится в сообщении.
Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12–14 метров в секунду.
Атмосферное давление в середине дня составит 764 миллиметров ртутного столба.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, когда в Москве и Московской области образуется устойчивый снежный покров. По словам специалиста, следует ожидать 20–21 ноября.
Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра
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