Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник, 15 ноября, в столице и Московской области ожидается облачная погода без осадков и до 4 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве – от –1 до +1 градуса, по области – от –4 до +1 градуса", – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12–14 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 764 миллиметров ртутного столба.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, когда в Москве и Московской области образуется устойчивый снежный покров. По словам специалиста, следует ожидать 20–21 ноября.

