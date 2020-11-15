Юристы и бухгалтеры чаще всего достигают баланса между работой и личной жизнью

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Юристы, бухгалтеры и экономисты чаще всего достигают баланса между работой и личной жизнью, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.
В целом об удачном сочетании труда и личной жизни заявили 48% россиян. 38% больше внимания уделяют работе, 3% наиболее приоритетным считают личную жизнь.
В ходе проведенного опроса выяснилось, что 58% юристов и 54% бухгалтеров могут сочетать труд и личную жизнь. Кроме того, 53% экономистов заявили, что нашли баланс между ними.
В то же время врачи (46%), а также пиарщики и логисты (по 45%) заявили, что чаще всего вынуждены сосредоточиться на работе. 49% программистов и руководителей в ходе опроса заявили, что их сфера деятельности является для них приоритетной по сравнению с личной жизнью.
Что касается возрастного критерия, то удачное сочетание работы и личной жизни чаще удается молодым. О нем заявили 58% респондентов младше 24 лет. Таких среди опрошенных старше 45 лет всего лишь 45%.
Кроме того, выяснилось, что состоящие в браке чаще достигают баланса между работой и личной жизнью, чем холостые и незамужние (51% против 38%).
Приоритетность работы часто зависит от уровня дохода, исходит из исследования. В частности, 43% среди тех, чья зарплата превышает 80 тысяч рублей, заявили об этом. В то же время среди тех, кто получает до 30 тысяч рублей, лишь 32% готовы больше уделять внимания работе по сравнению с личной жизнью.
Исследование проводили с 30 октября по 11 ноября 2020 года. В нем приняли участие 3 тысячи человек, которые имеют работу в 526 населенных пунктах России.
Ранее стало известно, в каких сферах труда можно иметь стабильный доход во время пандемии коронавируса. Среди них назывались такие, как государственный сектор, онлайн-сферы, социальное обслуживание и медицина.
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