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Облачная погода ожидается в Москве и области 15 ноября, сообщили на портале "Метеоновости".

Отмечается, что сегодня пройдут локальные осадки. Температура воздуха в столице составит 0...+2 градуса. В Московской области столбики термометров будут варьироваться в пределах -3...+2 градусов.

"Ветер юго-восточного направления, 2-7 м/с", – сообщили синоптики.

Они подчеркнули, что атмосферное давление в столичном регионе составит 760 миллиметров ртутного столба, что превышает норму. Отмечается, что кислородный режим в Москве и области ожидается благоприятный.

Ранее в столице предупредили о возникновении гололедицы. Из-за нее в городе объявили "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 14 ноября до 21:00 16 ноября.

Кроме того, ожидается, что в воскресенье выпадут небольшие локальные осадки в виде снега. При этом, по словам синоптиков, снежного покрова не образуется.