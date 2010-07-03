Волонтеров начнут готовить ко Дню Победы в феврале-марте 2020 года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первая волна обучения волонтеров ко Дню Победы пройдет в феврале-марте 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя службы по связям с общественностью ГБУ столицы "Мосволонтер" Яну Кумачеву.

9 ноября центр "Мосволонтер" открыл регистрацию в волонтерский корпус 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет. Единственным обязательным условием является посещение обучающих встреч. Программу занятий волонтерский центр разрабатывает совместно с Музеем Победы.

На протяжении всего 2020 года добровольцы будут организовывать памятные патриотические мероприятия, встречать и сопровождать ветеранов и гостей, раздавать воду и сувениры, а также координировать построение колонн на шествиях.

К организации торжественных мероприятий привлекут более 30 тысяч волонтеров. Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова отмечала, что особенно будут востребованы волонтеры, которые говорят на иностранных языках.

В рамках праздничных и памятных мероприятий пройдут акции "Бессмертный полк", "Линия памяти", "Вахта памяти" и другие.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы 1941–1945 годов.

Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

