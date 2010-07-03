Роспотребнадзор меньше чем за неделю выявил 25 партий продукции с нарушениями

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за 6 дней работы обнаружила 25 партий не соответствующей требованиям продукции. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

"За период с 8 по 14 ноября 2019 года в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей внесены сведения о 25 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований в 11 субъектах РФ", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что в результате проведенных Роспотребнадзором специальных мероприятий были раскрыты случаи реализации самых разных видов небезопасной продукции - мяса, молока, а также игрушек.

"При этом товары реализуются с нарушением сроков годности, отсутствием сведений об изготовителе, отсутствием деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза", – добавляется в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что в государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей можно подробно изучить актуальную информацию о фактах выявления продукции, не соответствующей обязательным требованиям. В специальном разделе разделе показаны сведения о фактах нарушений в различных технических регламентах: в наименовании продукции, дате производства, производителе, показателе несоответствия и регионе, в котором она была выявлена.

"Роспотребнадзор продолжает обеспечивать контроль за продукцией в обороте на территории Российской Федерации", – уверили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга. Операторы принимают жалобы на услуги сервисов и дают консультацию по вопросам защиты прав потребителей.