Роспотребнадзор предупредил об опасности кухонных губок

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Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза. Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые прячутся в кухонных губках и вокруг них", – говорится в памятке.
Уточняется, что при исследовании в 77% случаях в кухонных губках были выявлены колиформные бактерии, которые могут вызвать острые кишечные инфекции. Еще в 86% содержались дрожжи и плесень, а в 18% – стафилококковые бактерии. Инфекции были обнаружены также на ручках и кнопках кухонных плит.
В ведомстве заявили, что основным источником распространения инфекций считаются раковины, столешницы, разделочные доски, холодильники, кухонные принадлежности, мусорные ведра, а также комбайны, мясорубки, блендеры и миксеры. А большинство инфекций передаются через грязные руки.
В сообщении добавили, что люди с болезнями гипотитом А, норовирусами, стафилококками или стрептококками могут стать источниками распространения инфекций при работе с едой.
"Принося домой готовые салаты, закуски, мы рискуем получить инфекцию от недобросовестного повара, который, не долечившись, чувствуя себя "нормально", вышел на работу", – подчеркивают в Роспотребнадзоре.
В ведомстве рекомендовали регулярно мыть руки перед приготовлением и употреблением пищи, не ставить сумки с продуктами на стол. Также не стоит использовать одну разделочную доску для всех продуктов. Эксперты советуют не забывать о чистоте холодильника и менять губку для посуды раз в неделю.
Ранее в столичном Депздраве рекомендовали работникам офисов воздержаться от рукопожатий и объятий из-за сезона острых респираторных вирусных инфекций. Специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Андрей Тяжельников указал на необходимость мыть руки с антибактериальным мылом.
По его словам, высокая концентрация вирусов в офисном помещении – не только в воздухе, но и на поверхностях мебели, ручках дверей.
"Прямо и сейчас": опасная бактерия
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