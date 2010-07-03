Роспотребнадзор предупредил об опасности кухонных губок

Фото: depositphotos/ ia__64

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза. Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые прячутся в кухонных губках и вокруг них", – говорится в памятке.

Уточняется, что при исследовании в 77% случаях в кухонных губках были выявлены колиформные бактерии, которые могут вызвать острые кишечные инфекции. Еще в 86% содержались дрожжи и плесень, а в 18% – стафилококковые бактерии. Инфекции были обнаружены также на ручках и кнопках кухонных плит.

В ведомстве заявили, что основным источником распространения инфекций считаются раковины, столешницы, разделочные доски, холодильники, кухонные принадлежности, мусорные ведра, а также комбайны, мясорубки, блендеры и миксеры. А большинство инфекций передаются через грязные руки.

В сообщении добавили, что люди с болезнями гипотитом А, норовирусами, стафилококками или стрептококками могут стать источниками распространения инфекций при работе с едой.

"Принося домой готовые салаты, закуски, мы рискуем получить инфекцию от недобросовестного повара, который, не долечившись, чувствуя себя "нормально", вышел на работу", – подчеркивают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рекомендовали регулярно мыть руки перед приготовлением и употреблением пищи, не ставить сумки с продуктами на стол. Также не стоит использовать одну разделочную доску для всех продуктов. Эксперты советуют не забывать о чистоте холодильника и менять губку для посуды раз в неделю.

Ранее в столичном Депздраве рекомендовали работникам офисов воздержаться от рукопожатий и объятий из-за сезона острых респираторных вирусных инфекций. Специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Андрей Тяжельников указал на необходимость мыть руки с антибактериальным мылом.

По его словам, высокая концентрация вирусов в офисном помещении – не только в воздухе, но и на поверхностях мебели, ручках дверей.

