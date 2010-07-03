Стало известно, какая погода установится в пятницу в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменную облачность без осадков прогнозируют синоптики в Москве и Подмосковье в пятницу, 15 ноября. Об этом передает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов тепла, по области до плюс 9 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду", – информируют на портале.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление днем составит 759 миллиметров ртутного столба. При этом относительная влажность воздуха установится на отметке около 70%.

Специалисты также рассказали, что из-за антициклона в регионе сохранится теплая и сухая погода с благоприятным кислородным режимом. Кроме того, положительная аномалия температуры окажется в районе 4-5 градусов.

Ранее летние растения распустились на ВДНХ. Причиной тому стало аномальное потепление.