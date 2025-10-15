Форма поиска по сайту

15 октября, 06:29

Общество

До 5 градусов, дождь и мокрый снег ожидаются в столице 15 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в среду, 15 октября, составит 3–5 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода, дождь и мокрый снег. В Подмосковье воздух прогреется от 1 до 6 градусов, в некоторых районах также возможны осадки в виде снега.

Вместе с тем на территории области будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что в столице во вторую половину недели могу начаться заморозки. Температура днем составит 4–6 градусов тепла, к выходным возможно повышение до 10 градусов.

При этом, согласно данным синоптика, в субботу, 18 октября, ожидается хорошая и теплая погода. В воскресенье, 19 октября, Москву настигнет очередной циклон с дождями и умеренным похолоданием.

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в Москве днем 15 октября

