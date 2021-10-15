Жириновский призвал частично восстановить домострой

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с группой мужчин и их детьми на мероприятии, посвященном Дню отца, в ходе беседы заявил о необходимости частично восстановить домострой. Речь политика транслировалась в его Instagram-аккаунте.
Во время обсуждения темы о воспитании детей Жириновский привел ряд примеров, когда отцам тяжело справляться с проблемами одновременно и на работе, и в семье, в том числе когда у ее членов различные мнения по некоторым вопросам.
"Домострой в отдельных частях надо восстановить. Мужчина должен играть… роль в семье. На работе трудно. Там иерархия, там начальники и подчиненные... Почему я говорю, что лучше, если ребенок будет больше любить отца – это мать должна подталкивать", – объяснил Жириновский.
По мнению политика, матери, наоборот, будет приятно, что ребенок с отцом проводят вместе свободное время, а в семье наблюдаются в целом хорошие отношения.
Он уточнил, что, когда ребенок сильнее любит маму, он нередко в конфликтных ситуациях бывает настроен против отца и тот испытывает обиду.
"Мать не обидится, поскольку видит хорошие отношения ее ребенка с отцом ее ребенка", – заключил Жириновский.
Напомним, что в начале октября Владимир Путин установил в России День отца. Президент подписал соответствующий указ. Отмечать праздник будут в третье воскресенье октября.
День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября – Путин
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