Россиянам напомнят о важности переписи населения с помощью рекламных роликов

Фото: ТАСС/Данил Айкин
1 октября в России стартовала федеральная рекламная кампания Всероссийской переписи населения, призванная объяснить россиянам важность этого события, а также способы участия в нем. Аудио- и видеоролики будут транслировать по телевидению и радио до 14 ноября.
"Эмоциональная задача роликов напомнить людям, как важны даже самые обычные повседневные поступки. Любое действие и даже просто улыбка создают наше будущее", – сказала глава агентства "КРОС.Маркетинг" Наталья Живая.
Так, ролик "Как мы создаем будущее" рассказывает о сроках проведения переписи и способах участия в ней. В рекламе снялась начальник аналитического управления Росстата Елена Клочкова, которая отметила, что для нее важно внести вклад в этот процесс, поскольку перепись – "намного больше чем цифровые данные и статистика".
Другой видеоролик – "Какие мы, когда создаем будущее" – выйдет в эфир 20 октября. Еще десять аудиореклам прозвучат в эфире шести радиостанций: их посыл – любой поступок, в том числе участие в переписи, формирует будущее страны.
15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября.
В этом году она впервые проходит не только очно, но и в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах "Мои документы" и на стационарных участках. Также почти 320 тысяч переписчиков будут ходить по домам граждан.
Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.
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