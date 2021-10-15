Россиянам напомнят о важности переписи населения с помощью рекламных роликов

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1 октября в России стартовала федеральная рекламная кампания Всероссийской переписи населения, призванная объяснить россиянам важность этого события, а также способы участия в нем. Аудио- и видеоролики будут транслировать по телевидению и радио до 14 ноября.

"Эмоциональная задача роликов напомнить людям, как важны даже самые обычные повседневные поступки. Любое действие и даже просто улыбка создают наше будущее", – сказала глава агентства "КРОС.Маркетинг" Наталья Живая.

Так, ролик "Как мы создаем будущее" рассказывает о сроках проведения переписи и способах участия в ней. В рекламе снялась начальник аналитического управления Росстата Елена Клочкова, которая отметила, что для нее важно внести вклад в этот процесс, поскольку перепись – "намного больше чем цифровые данные и статистика".

Другой видеоролик – "Какие мы, когда создаем будущее" – выйдет в эфир 20 октября. Еще десять аудиореклам прозвучат в эфире шести радиостанций: их посыл – любой поступок, в том числе участие в переписи, формирует будущее страны.

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября.

В этом году она впервые проходит не только очно, но и в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах "Мои документы" и на стационарных участках. Также почти 320 тысяч переписчиков будут ходить по домам граждан.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.

