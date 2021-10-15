В России вступят в силу новые правила вывоза детей за границу

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В воскресенье, 17 октября, в России начнут действовать новые правила вывоза несовершеннолетних за пределы страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Внесенные в законодательство изменения касаются случаев, когда один из родителей выступает против заграничных поездок ребенка с другим родителем.

"Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств", – отметили в ведомстве.

Также несогласный теперь может указать срок запрета на зарубежные поездки, прописав конкретные даты, период или полный запрет до достижения ребенком 18-летнего возраста. В МВД уточнили, что родители – граждане России, подавшие заявление о запрете выезда ребенка за рубеж, смогут выехать с ним за пределы страны, однако данного права не будут иметь родители-иностранцы.

"Следующее нововведение дает возможность законному представителю, заявившему о запрете выезда ребенка из России, самому вывозить ребенка за границу, но только в случае, если такой родитель является гражданином России. Если же заявитель является иностранным гражданином, то ребенок не сможет осуществить выезд ни с ним самим, ни с другим родителем", – пояснили в МВД.

В целях экстренного реагирования на ситуации с несанкционированным вывозом детей, срок рассмотрения заявлений о запрете будет сокращен с пяти до двух рабочих дней. Кроме того, новые правила позволяют отозвать уже зарегистрированное заявление.

Ранее об изменениях рассказывала начальник Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ Валентина Казакова. Она отмечала, что новый порядок позволит защитить интересы ребенка.