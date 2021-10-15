Томский губернатор предсказал десятую волну коронавируса

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил низкие темпы вакцинации в регионе и предсказал новые волны коронавируса, если ситуация не изменится. Об этом сообщает РИА Новости.
В рамках борьбы с коронавирусом власти региона ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения, а с 8 ноября – ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей.
В настоящее время в Томске регистрируется 75% случаев COVID-19. Причем три четверти заболевающих – это люди от 30 лет. Отмечается, что 98% попадающих в больницы не вакцинированы.
"Лекарства от COVID-19 не было и нет. Единственный способ обезопасить себя – это вакцина. Но если мы будем прививаться такими темпами, то встретим не только четвертую, но и пятую, и десятую волну эпидемии. Давайте ответим себе на вопрос: мы этого хотим?" – сказал Жвачкин.
Он отметил, что во многом из-за антипрививочников в области вакцинированы только 46% от необходимого количества людей.
Ранее Ассоциация фитнес-индустрии России выступила с просьбой заменить систему QR-кодов в субъектах страны на альтернативные варианты ограничительных мер по коронавирусу. Специалисты считают, что из-за QR-кодов регионы могут потерять от 25 до 200 миллионов рублей в зависимости от объема рынка фитнес-индустрии.
В числе альтернативных мер предлагается полная вакцинация посетителей и персонала фитнес-клубов, размещение на их территории пунктов вакцинации, скидки для привившихся, а также установка ограничений по загрузке.
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