Эксперт назвал способные сохранить зрение продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Для нормального зрения человеку необходимы витамины, сообщает газета "Известия". Основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович рассказал, что это за витамины и в каких продуктах они содержатся.

По его словам, главными для зрения считаются витамины группы А. Туда входят ретинол, дегидроретинол, ретиналь и ретиноевая кислота. Специалист подчеркнул, что один из самых важных провитаминов, то есть предшественников образования витаминов группы А, – это бета-каротин, содержащийся в моркови.

Суточная норма витамина А для женщин с 17 лет составляет 700 микрограммов, для мужчин с 14 лет – 900. Для беременных женщин она повышается до 750–770 микрограммов, а для кормящих мам – до 1 200–1 900.

Больше всего витамина А содержится в печени трески, говяжьей печени и моркови. Чуть меньше – в красной рыбе и угре. Кроме того, в 100 граммах петрушки или куриного желтка содержится практически суточная норма витамина А для взрослого мужчины. В зелени сельдерея, укропа и шпината содержится суточная норма для женщин.

Витамин А также содержится в сливочном масле, кураге, красной икре, шиповнике, щавеле и брокколи.

Черника, которую традиционно считают одним из самых полезных для зрения продуктов, содержит лишь 0,3% от суточной нормы витамина А. При этом в ней есть лютеин, который также накапливается в тканях глаза, помогая повышать остроту зрения. Получить его можно из желтых растений, таких как тыква и хурма.

Саванович рассказал, что витамины группы B уменьшают отрицательное влияние аминокислот на сосуды. Помимо этого, они стимулируют кровообращение, что улучшает питание глаз полезными веществами. Более того, витамины В снижают риск развития глаукомы.

В сутки взрослым необходимо 1,8 миллиграмм-процента этого витамина для мужчин и 1,5 – для женщин. Получить его можно из телячьей печени, говяжьих почек и арахиса.

Витамин B3 нужен для профилактики сосудистых расстройств, затрагивающих глаза, поскольку он помогает расширению сосудов и усиленному кровоснабжению зрительного нерва. Он содержится в арахисе, ячмене, баранине и говядине.

Витамин C повышает устойчивость к инфекциям, в том числе глазным, приводит в норму проницаемость капилляров в глазу, а еще защищает от катаракты. У пациентов с этим заболеванием содержание витамина С было заметно ниже нормы.

Витамин Е замедляет старение и отодвигает появление возрастной дальнозоркости. Он есть в подсолнечном масле, семечках подсолнуха, миндале, фундуке, арахисе. Из 100 граммов кураги, сушеных персиков, облепихи и мяса угрей можно получить половину суточной нормы.

Ранее иммунолог рассказала, как укрепить здоровье в ненастную погоду. По мнению эксперта, не лишним будет промывать слизистую носа солевыми растворами после посещения общественных мест, в частности торговых центров и кафе. Также большую роль в укреплении иммунитета играют прогулки на свежем воздухе.

