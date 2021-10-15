Росгосцирк подарит круглым отличникам билеты на представления

Фото: vk.com/rosgoscirc

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) в рамках акции "Цирк – отличникам" подарит билеты на представления российским школьникам, показавшим наилучшие результаты в учебе. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

Ученики 1–7-х классов, получившие высшие оценки по школьным предметам, смогут бесплатно посетить цирк в своем регионе. Чтобы принять участие в акции, необходимо своевременно подать заявку от школы и получить специальный подарочный сертификат – "Билет отличника".

"Учеба для школьников – это серьезный труд. Мы решили поддержать наших школьников, наиболее усердно потрудившихся, и подарить им праздник цирка. Кроме того, это наш вклад в будущее страны. Ведь знания обогащают творческий потенциал и культурный уровень наших детей", – заявил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

Школьники, ставшие круглыми отличниками по итогам первого полугодия, получат бесплатные билеты в цирк уже в новогодние каникулы. Второй тур акции будет проведен по итогам учебного года летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что познавательная акция "День без турникетов. Дети" впервые пройдет в Москве для школьников в возрасте от 7 до 13 лет. Участники акции смогут разработать дизайн одежды, снять мультипликационный фильм или собрать и запрограммировать робота.