Россиян предупредили о кибермошенниках во время переписи населения

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Специалист компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов предупредил россиян о кибермошенниках, которые могут активизироваться во время Всероссийской переписи населения. По его словам, они практически всегда пытаются использовать новостную повестку, пишет агентство "Прайм".
Специалист обратил внимание на то, что в этом году впервые принять участие в переписи можно через портал госуслуг.
"Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на госуслугах или вовлечь их в свои мошеннические схемы", – пояснил Сизов.
Он призвал следить, чтобы в адресной строке браузера при переходе на госуслуги высвечивался настоящий адрес – https://www.gosuslugi.ru/. Также сообщить о незащищенном соединении может перечеркнутый замочек перед адресом сайта в адресной строке браузера.
Кроме того, эксперт предупредил о возможных массовых рассылках от злоумышленников для привлечения потенциальных жертв на фейковые сайты. Поверить подозрительную ссылку помогут специальные ресурсы.
Ранее МВД РФ предупредило о мошенниках, которые могут приходить к гражданам под видом волонтеров Всероссийской переписи населения.
В ведомстве подчеркнули, что перед началом опроса переписчик должен представиться и показать удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. Он должен также сообщить жильцам, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с законодательством.
В России стартовала перепись населения
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