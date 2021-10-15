Россиян предупредили о кибермошенниках во время переписи населения

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Специалист компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов предупредил россиян о кибермошенниках, которые могут активизироваться во время Всероссийской переписи населения. По его словам, они практически всегда пытаются использовать новостную повестку, пишет агентство "Прайм".

Специалист обратил внимание на то, что в этом году впервые принять участие в переписи можно через портал госуслуг.

"Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на госуслугах или вовлечь их в свои мошеннические схемы", – пояснил Сизов.

Он призвал следить, чтобы в адресной строке браузера при переходе на госуслуги высвечивался настоящий адрес – https://www.gosuslugi.ru/. Также сообщить о незащищенном соединении может перечеркнутый замочек перед адресом сайта в адресной строке браузера.

Кроме того, эксперт предупредил о возможных массовых рассылках от злоумышленников для привлечения потенциальных жертв на фейковые сайты. Поверить подозрительную ссылку помогут специальные ресурсы.

Ранее МВД РФ предупредило о мошенниках, которые могут приходить к гражданам под видом волонтеров Всероссийской переписи населения.

В ведомстве подчеркнули, что перед началом опроса переписчик должен представиться и показать удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. Он должен также сообщить жильцам, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с законодательством.