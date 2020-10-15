Роспотребнадзор предупредил об опасности использования наличных денег

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Стало известно об опасности использования наличных денег в условиях пандемии. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
По мнению специалистов, монеты и купюры могут стать источником распространения коронавирусной инфекции.
"В результате контакта человека, инфицированного коронавирусом, с купюрами и монетами вирус может попасть на поверхность денежных знаков", – пояснили в ведомстве в интервью ТАСС.
Как отмечают эксперты, частицы COVID-19 могут сохраняться на поверхности купюр не менее суток, а на монетах – в течение не менее 3 часов.
"За 1 час количество жизнеспособного вируса на поверхности монет уменьшается в 100 раз, в то время как на поверхности денежных купюр – в 10 раз", – сообщили в Роспотребнадзоре.
Там посоветовали отказаться от использования наличных денег. В случае, когда это невозможно, стоит обработать руки антисептиком или тщательно мыть их с мылом после каждого расчета наличными.
Ранее эксперт рассказала, как смыть коронавирус со смартфона. По мнению главного редактора портала о гаджетах и технологиях Людмилы Мурзиной, устройство нужно регулярно дезинфицировать.
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