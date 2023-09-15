В ГД не оценили идею ограничить несовершеннолетним добавление друзей в соцсетях

Фото: 123RF/stlegat

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов назвал неоднозначным предложение ограничить для несовершеннолетних возможность добавления друзей в соцсетях. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

Депутат признал, что через интернет с детьми действительно могут пытаться связаться злоумышленники, например педофилы или агитаторы в группы с противоправным контентом. В то же время он заметил, что дети сегодня начинают пользоваться гаджетами и социальными сетями с самых ранних лет.

"Если [речь о том, чтобы] усилить контроль за контентом, то этим у нас занимается в том числе и такая организация, как Лига безопасного интернета. <...> Чрезмерный запрет <...> явно приведет к серьезному перекосу, и ничем хорошим это не закончится", – сказал парламентарий.

Нилов подчеркнул, что контроль за деятельностью детей в Сети со стороны родителей должен быть. Однако тут, считает он, вопрос должен решаться за счет разъяснения взрослым, что через интернет несовершеннолетних могут втягивать в незаконные действия, способные негативно отразиться на их жизни и здоровье.

С предложением запретить несовершеннолетним добавлять друзей в соцсетях без предварительного одобрения родителей или опекунов ранее обратился в Минцифры РФ глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он уверен, что это поспособствует профилактике преступности против детей.

