Врач назвал признаки нервного истощения

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Раздражительность, нарушение сна, снижение концентрации внимания и изменение пищевого поведения могут указывать на нервное истощение. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"При нервном истощении человек становится раздражительным. Ему тяжело концентрировать внимание. Его начинает раздражать то, что он в обычное время даже и не заметил бы. Любое какое-то слово, недоразумение выбивают из колеи. Человек может сорваться на слезы, истерику, крик в достаточно простой ситуации", – пояснил специалист.





Алексей Хухрев врач-терапевт Человеку тяжело заснуть, сон становится поверхностным, а значит, он еще меньше отдыхает. И проблема копится. Потому что сон – наше обнуление негатива за день. Если его не происходит, стресс накапливается.

Также из-за нервного истощения может меняться пищевое поведение. В частности, человек начинает есть очень много либо слишком мало. "Может повышаться или понижаться вес в зависимости от того, как себя ведет человек: переедает или у него пропадает аппетит", – уточнил эксперт.

Если игнорировать свое состояние и не обращаться к врачу, проблема может усугубиться. "Она рано или поздно начнет переходить даже на физический уровень. Онкологические заболевания, язвы, частые инфекции, гипертоническая болезнь, инфаркты, инсульты, сахарный диабет – это все я бы назвал прямыми последствиями затяжного стресса и нервного истощения", – предупредил терапевт.

Ранее был назван напиток, который помогает справиться со стрессом. Для успокоения нервов рекомендуется употреблять какао. В нем содержатся витамины группы B, благотворно влияющие на головной мозг. В частности, они улучшают его питание и снижают возбудимость. Кроме того, в напитке присутствует магний, который уменьшает тревожность.

