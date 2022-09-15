Гинеколог рассказала об опасных побочных эффектах оральных контрацептивов

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Оральные контрацептивы могут спровоцировать набор веса, снизить либидо, увеличить риск тромбоза или инсульта. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала акушер-гинеколог клиники "Чайка" Мария Филатова.
По ее словам, вес может увеличиться за счет воды и отеков, увеличения жировой прослойки. Врач пояснила, что в состав оральных контрацептивов входят эстрогены и гестаген. Первые, объяснила гинеколог, могут увеличивать аппетит и инсулинорезистентность, а второй влияет на чувствительность к эстрогенам.
"Если вы питаетесь так же, как раньше, то вес не вырастет критично. За счет отеков возможна прибавка на два–три килограмма в первые месяцы приема. Если при приеме гормональных контрацептивов адский аппетит стал вашим верным спутником, и вес растет как на дрожжах, обсудите с врачом замену или отмену препарата", – посоветовала Филатова.
Обсудить прием контрацептивов с врачом специалист рекомендовала и в случае снижения либидо. Гинеколог предупредила, что при принятии оральных контрацептивов увеличивается риск тромбоэмболии легочной артерии, инфарктов и инсультов. При этом данный риск высокий и без лекарств у курящих женщин, а также у тех, кто имеет избыточный вес и случаи артериальных тромбозов среди родственников до 50 лет.
"Если курящая женщина с весом более 100 килограммов готова умереть за то, чтобы сделать кожу почище и уменьшить проявления предменструального синдрома, мы судить ее за это не будем, но предупредим. Если же врач рьяно настаивает на необходимости приема контрацептивов и не объясняет четко плюсы и минусы, то в компетенции его мы усомнимся", – подчеркнула Филатова.
Гинеколог добавила, что эффективность контрацептивов снижают антибиотики, зверобой и фенобарбитал в составе корвалола.
Ранее гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина рассказала, как гормоны влияют на женскую жизнь. Один из самых важных гормонов – эстроген, он наиболее значим в репродуктивной функции и поддержании гормонального баланса женского организма. Специалист отметила, что фитоэстрогены содержатся во многих продуктах, поэтому уровень гормона можно регулировать с помощью питания.
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