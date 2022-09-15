В ГД рассказали, кого коснутся новые визовые ограничения Финляндии

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Владеющие дачами в Финляндии граждане России могут столкнуться с трудностями. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя планы финских властей перестать выдавать визы россиянам с недвижимостью в республике.

"Естественно, многие получали визы для того, чтобы туризм совершать на дачах. Кто-то брал в Финляндии дачи, там хорошая рыбалка, недорого стоили дома. Наверное, будут проблемы. У людей есть визы, которые они брали на 10 лет вперед", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Депутат назвал данную риторику агрессивной. По его словам, вероятность введения подобных ограничений довольно высока.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что владение недвижимостью в республике не должно быть основанием для выдачи виз гражданам России.

По его мнению, такой шаг позволит снизить спрос среди россиян на приобретение недвижимости в стране.

