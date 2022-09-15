Актер Тимоти Шаламе стал первым мужчиной на обложке британского Vogue

Фото: vogue.co.uk
Британский Vogue впервые за 106-летнюю историю поместил на обложку мужчину. Героем нового номера стал американский актер Тимоти Шаламе, сообщает "Газета.ру".
До этого главный редактор журнала Эдвард Эннинфул отмечал, что октябрьский выпуск Vogue шокирует мир. При этом, как уточняется, фотографии звезды, которые претендовали на обложку, сделал фотограф Стивен Майзел.
Ранее Тимоти Шаламе поделился первым снимком в образе Вилли Вонки. Американский актер снялся в предыстории к картине "Чарли и шоколадная фабрика".
В других фильмах по повестям Роальда Даля роль Вилли Вонки исполняли Джин Уайлдер и Джонни Депп. А в новой ленте, как отмечалось, Тимоти сыграет этого героя в молодости и расскажет, как ему удалось стать самым известным в мире производителем сладостей.
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