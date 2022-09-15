Число пустующих складов в московском регионе перестало расти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В столичном регионе перестало расти число свободных складских помещений. Об этом пишет "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на директора департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Russia Константина Фомиченко.

"К концу третьего квартала мы видим оживление на рынке после резкого падения спроса в первом полугодии. Наблюдается постепенное восстановление активности среди игроков, что выражается как в большем количестве запросов, так и в росте объема заключенных сделок", – объяснил он.

Эксперт предупредил, что все сейчас указывает на то, что рынок приближается к точке, когда объем вакантных площадей перестанет расти. Он отметил, что к концу 2022 года ожидается снижение объема сделок в два раза по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время доля свободных складских площадей составляет 3,1% от существующего предложения или 640 тысяч квадратных метров, из которых:

прямая аренда – 2% (405 тысяч квадратных метров);

субаренда – 1,1% (235 тысяч квадратных метров).

За девять месяцев этого года было введено 1 085 тысяч квадратных метров складской недвижимости. Если сравнить показатель 2022 года с прошлогодним, окажется, что он вырос в 1,6 раза.

К концу текущего года эксперты ожидают:

максимальный с 2014 года объем ввода складских площадей на уровне двух миллионов квадратных метров;

рост активности на рынке;

уменьшение объема спроса – будет вдвое меньше результатов рекордного 2021 года.

Ранее был зафиксирован рост спроса на аренду квартир в Москве. При этом средняя стоимость аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир снизилась в первом полугодии 2022 года.

Так, на 12,7% снизились арендные ставки на однокомнатные квартиры в Центральном административном округе. Стоимость аренды двушек в Западном административном округе уменьшилась на 20,2%.

При этом в июле ставки на однушки выросли в большинстве административных округов, исключая ЮВАО, где динамика нулевая. При этом цены на двухкомнатные квартиры продолжили незначительно снижаться в Восточном, Западном и Южном административных округах. В Северном административном округе ставки остались без изменений, а в остальных районах выросли.