Число пустующих складов в московском регионе перестало расти

11:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В столичном регионе перестало расти число свободных складских помещений. Об этом пишет "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на директора департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Russia Константина Фомиченко.
"К концу третьего квартала мы видим оживление на рынке после резкого падения спроса в первом полугодии. Наблюдается постепенное восстановление активности среди игроков, что выражается как в большем количестве запросов, так и в росте объема заключенных сделок", – объяснил он.
Эксперт предупредил, что все сейчас указывает на то, что рынок приближается к точке, когда объем вакантных площадей перестанет расти. Он отметил, что к концу 2022 года ожидается снижение объема сделок в два раза по сравнению с прошлым годом.
В настоящее время доля свободных складских площадей составляет 3,1% от существующего предложения или 640 тысяч квадратных метров, из которых:
К концу текущего года эксперты ожидают:
Так, на 12,7% снизились арендные ставки на однокомнатные квартиры в Центральном административном округе. Стоимость аренды двушек в Западном административном округе уменьшилась на 20,2%.
При этом в июле ставки на однушки выросли в большинстве административных округов, исключая ЮВАО, где динамика нулевая. При этом цены на двухкомнатные квартиры продолжили незначительно снижаться в Восточном, Западном и Южном административных округах. В Северном административном округе ставки остались без изменений, а в остальных районах выросли.
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