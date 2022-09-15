Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

11:51

Число пустующих складов в московском регионе перестало расти

обществонедвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В столичном регионе перестало расти число свободных складских помещений. Об этом пишет "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на директора департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Russia Константина Фомиченко.

"К концу третьего квартала мы видим оживление на рынке после резкого падения спроса в первом полугодии. Наблюдается постепенное восстановление активности среди игроков, что выражается как в большем количестве запросов, так и в росте объема заключенных сделок", – объяснил он.

Эксперт предупредил, что все сейчас указывает на то, что рынок приближается к точке, когда объем вакантных площадей перестанет расти. Он отметил, что к концу 2022 года ожидается снижение объема сделок в два раза по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время доля свободных складских площадей составляет 3,1% от существующего предложения или 640 тысяч квадратных метров, из которых:

  • прямая аренда – 2% (405 тысяч квадратных метров);
  • субаренда – 1,1% (235 тысяч квадратных метров).

За девять месяцев этого года было введено 1 085 тысяч квадратных метров складской недвижимости. Если сравнить показатель 2022 года с прошлогодним, окажется, что он вырос в 1,6 раза.

К концу текущего года эксперты ожидают:

  • максимальный с 2014 года объем ввода складских площадей на уровне двух миллионов квадратных метров;
  • рост активности на рынке;
  • уменьшение объема спроса – будет вдвое меньше результатов рекордного 2021 года.

Ранее был зафиксирован рост спроса на аренду квартир в Москве. При этом средняя стоимость аренды однокомнатной и двухкомнатной квартир снизилась в первом полугодии 2022 года.

Так, на 12,7% снизились арендные ставки на однокомнатные квартиры в Центральном административном округе. Стоимость аренды двушек в Западном административном округе уменьшилась на 20,2%.

При этом в июле ставки на однушки выросли в большинстве административных округов, исключая ЮВАО, где динамика нулевая. При этом цены на двухкомнатные квартиры продолжили незначительно снижаться в Восточном, Западном и Южном административных округах. В Северном административном округе ставки остались без изменений, а в остальных районах выросли.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать