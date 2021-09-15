Россияне рассказали, что формирует позитивный образ страны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С позитивным образом России и ее превосходством над другими государствами у граждан страны ассоциируется армия, церковь и правительство. Об этом свидетельствуют результаты исследований ВШЭ.

Чем выше национальная гордость среди россиян, тем охотнее они доверяют официальным институтам. В ходе исследования выяснилось, что граждане РФ не сильно отличаются в этом аспекте от других государств. Однако среди россиян обнаружились и более сильные связи с армией, церковью и правительством.

Положительные связи также найдены с доверием к семье, соседям и знакомым, слабые и незначительные – с доверием к людям другой религии и негативные – с доверием к чужакам.

Ранее сообщалось, что в РФ запустили горячую линию по вопросам снижения бюрократической нагрузки на учителей. Вопросы и предложения сможет задать любой педагог.