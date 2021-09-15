Россияне рассказали, что формирует позитивный образ страны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С позитивным образом России и ее превосходством над другими государствами у граждан страны ассоциируется армия, церковь и правительство. Об этом свидетельствуют результаты исследований ВШЭ.
Чем выше национальная гордость среди россиян, тем охотнее они доверяют официальным институтам. В ходе исследования выяснилось, что граждане РФ не сильно отличаются в этом аспекте от других государств. Однако среди россиян обнаружились и более сильные связи с армией, церковью и правительством.
Положительные связи также найдены с доверием к семье, соседям и знакомым, слабые и незначительные – с доверием к людям другой религии и негативные – с доверием к чужакам.
Ранее сообщалось, что в РФ запустили горячую линию по вопросам снижения бюрократической нагрузки на учителей. Вопросы и предложения сможет задать любой педагог.
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