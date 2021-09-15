В Москве выявлено 1 838 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве выявлено 1 838 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"За сутки госпитализированы 614 человек. На ИВЛ находятся 254 человека. В городе выздоровели еще 1 430 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 468 151", – говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки в столице скончались 49 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.
В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
В России за минувшие сутки в России подтвердили 18 841 новый случай коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 7 194 926 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,12%, Республике Алтай, Бурятии – 0,13%, Московской области и Татарстане – 0,18%.
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