Депутаты внесли в ГД законопроект об увеличении пособия по безработице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутаты Государственной думы от "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении пособия по безработице. Об этом сообщается в Telegram-канале Миронова.
"Внесли на рассмотрение Госдумы поправки в закон о занятости населения", – говорится в публикации Миронова. Политик добавил, что на 2020 год власти РФ установили минимальную и максимальную величину пособия: 1,5 тысячи и 12 130 рублей.
"Кроме того, "максималку" в апреле-июне могли получать граждане, ставшие безработными с 1 марта", – говорит депутат. По словам Миронова, сейчас размер минимального пособия не соответствует жизненным реалиям.
Фракция "Справедливая Россия" в проекте предлагает установить минимальную величину пособия по безработице в размере 12 130 рублей. При этом максимальная может составить 24 260 рублей. Депутат рассчитывает, что инициатива поможет россиянам, которые оказались в трудной ситуации.
Ранее говорилось, что Кабмин дополнительно выделит 35,3 миллиарда рублей на выплату пособий по безработице. До 31 августа на эти цели потратили 109,4 миллиарда рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств.
Помимо того, глава экономического комитета СФ Андрей Кутепов ранее предложил установить в стране базовый доход для безработных. Он говорил, что фиксированная денежная сумма от государства гражданам РФ гарантирует минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.
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