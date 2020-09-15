В Москве стартует проект по поиску наставников для детей-сирот

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице стартовал проект социального волонтерства "Давай дружить!", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что проект направлен на поиск наставников и старших товарищей для детей-сирот и людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Она уточнила, что на сегодняшний день в Москве живут около 20,1 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей, большинство из которых уже устроены в приемные семьи.
"Мы делаем все возможное, чтобы найти ребятам родителей, но опекунство – это далеко не единственный способ помочь. Этим детям особенно нужны наставники и старшие товарищи, которые способны поддержать их. Именно поэтому мы решили создать еще один проект, в рамках которого неравнодушные москвичи смогут записаться в число социальных волонтеров и посвятить время этим детям. Кроме того, у каждого желающего будет возможность проводить мастер-классы и разные обучающие лекции", – отметила Ракова.
На странице проекта собрано более 20 историй детей из центров содействия семейному воспитанию и семейных центров. Чтобы стать участником, необходимо заполнить специальную форму на сайте проекта, также можно отправить заявку по почте nastavniki@dobrayamoskva.ru.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин упростил процедуру подачи заявлений на жилье для детей-сирот. Теперь подать заявку на получение жилья для детей-сирот можно через центры госуслуг "Мои документы". Ранее приемом документов занимались только органы опеки и попечительства.
Начиная с 2011 года в Москве жильем обеспечены свыше шести тысяч нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры предоставляются по договорам без возможности приватизации в течение определенного времени. Это позволяет защитить детей от утраты жилья в случае мошеннических действий.
"Вечер": как помочь детям-сиротам?
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