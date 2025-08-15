Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 15 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в Москве в пятницу, 15 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 10 градусов, по области – до 7 градусов.

Купальный сезон в столице завершится после грядущих выходных, 16–17 августа. В эти дни воздух прогреется до 23–25 градусов.

Москвичам стоит ожидать бабьего лета, если в регион придет Азорский антициклон, рассказали синоптики. С понедельника, 18 августа, в столице ожидается похолодание до 15–20 градусов, а в начале третьей декады августа – до 12–17 градусов.