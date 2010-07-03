МЧС предупредило о грозе и ветре в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь с грозой и ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, ожидаются в Московской области утром в четверг, 15 августа.

Согласно прогнозу, такая погода установится в ближайшее время с сохранением до 10 часов утра, приводит сообщение ведомства Агентство "Москва".

В МЧС рекомендовали пешеходам укрыться в прочном здании, не прятаться около стен домов и на остановках, а также около рекламных щитов и под деревьями.

Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию. Ранее сообщалось, что в четверг столбики термометров будут показывать +21..+23 градуса.

По словам синоптиков, вместе с теплой погодой в регионе пройдут фронтальные разделы, которые принесут кратковременные осадки и грозы.